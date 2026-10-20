今年秋季，爱沙尼亚的集中供暖费率正在上涨，且不同城市的涨幅差异显著。据ERR News报道，塔尔图的价格上涨约1.1%，派尔努上涨近14%，塔林上涨8.5%，而纳尔瓦上涨逾30%。

费率因城市而异

爱沙尼亚竞争管理局局长埃韦林·帕恩-莱表示，今年很难确定公寓楼供暖成本的平均涨幅。她表示，不同地区的供暖网络存在显著差异，监管机构公布的费率为每兆瓦时53至150欧元。

在纳尔瓦，集中供暖仅使用价格昂贵的天然气。市长扬·托茨表示，环境部门已发放附条件的特别许可，但Enefit Power正在明确其可使用页岩油生产热能的条件。

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托茨估计，如果使用这种原料，费率可能降至每兆瓦时约65欧元，而目前采用天然气生产时为137欧元。他还表示，届时冬季平均价格可能约为每兆瓦时90欧元。

塔林的新费率

监管机构于上周末批准了Utilitas公司在塔林的新的集中供暖最高费率，为每兆瓦时84欧元。该费率将从11月中旬起生效，并将高出8.5%。

Utilitas Eesti董事会主席罗伯特·基特解释称，涨价是因为天然气价格在一年内上涨超过一倍，木屑和伊鲁发电站的能源价格上涨，且几乎所有生产成本都增加了。该公司预计将启动位于帕尔亚萨雷的一座大型热泵站，该设施将利用废水和海水，并希望以页岩油部分替代天然气。基特表示，在这些条件下，价格将不再上涨。

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