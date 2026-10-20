У Нарві тарифи на централізоване опалення зростуть більш як на 30% — ERR News

В Естонії цієї осені зростають тарифи на централізоване опалення, причому темпи підвищення суттєво різняться між містами. У Тарту ціна збільшується приблизно на 1,1%, у Пярну — майже на 14%, у Таллінні — на 8,5%, а в Нарві — більш ніж на 30%, повідомляє ERR News.

Тарифи відрізняються залежно від міста

Генеральна директорка Естонського органу з питань конкуренції Евелін Пярн-Леє заявила, що визначити середнє зростання витрат на опалення багатоквартирних будинків цього року складно. За її словами, мережі в різних регіонах істотно відрізняються, а опубліковані регулятором тарифи становлять від 53 до 150 євро за мегават-годину.

У Нарві для централізованого опалення використовують лише природний газ, який є дорогим. Міський голова Яан Тоотс сказав, що Екологічний департамент видав умовний спеціальний дозвіл, однак Enefit Power уточнює умови, за яких може використовувати сланцеву нафту для виробництва тепла.

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За оцінкою Тоотса, у разі використання цієї сировини тариф може знизитися приблизно до 65 євро за мегават-годину проти нинішніх 137 євро за газового виробництва. Він також заявив, що середня зимова ціна тоді могла б становити близько 90 євро за мегават-годину.

Новий тариф у Таллінні

Регулятор наприкінці минулого тижня схвалив новий максимальний тариф компанії Utilitas на централізоване опалення в Таллінні — 84 євро за мегават-годину. Він почне діяти із середини листопада та буде на 8,5% вищим.

Голова правління Utilitas Eesti Роберт Кітт пояснив подорожчання тим, що за рік ціна природного газу зросла більш ніж удвічі, здорожчали деревна тріска та енергія з Іруської електростанції, а також майже всі виробничі витрати. Компанія очікує запуску великої теплової насосної станції в Пальяссааре, яка використовуватиме стічні та морські води, і сподівається частково замінити газ сланцевою нафтою. За таких умов ціна, за словами Кітта, більше не зростатиме.

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