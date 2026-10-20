Этой осенью в Эстонии растут тарифы на централизованное отопление, причем темпы повышения существенно различаются между городами. В Тарту цена увеличивается примерно на 1,1%, в Пярну — почти на 14%, в Таллинне — на 8,5%, а в Нарве — более чем на 30%, сообщает ERR News.

Тарифы различаются в зависимости от города

Генеральный директор Эстонского органа по вопросам конкуренции Эвелин Пярн-Леэ заявила, что определить средний рост расходов на отопление многоквартирных домов в этом году сложно. По ее словам, сети в разных регионах существенно отличаются, а опубликованные регулятором тарифы составляют от 53 до 150 евро за мегаватт-час.

В Нарве для централизованного отопления используют только природный газ, который является дорогим. Мэр города Яан Тоотс сказал, что Департамент окружающей среды выдал условное специальное разрешение, однако Enefit Power уточняет условия, при которых может использовать сланцевое масло для производства тепла.

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По оценке Тоотса, при использовании этого сырья тариф может снизиться примерно до 65 евро за мегаватт-час против нынешних 137 евро при производстве на газе. Он также заявил, что средняя зимняя цена тогда могла бы составить около 90 евро за мегаватт-час.

Новый тариф в Таллинне

В конце прошлой недели регулятор одобрил новый максимальный тариф компании Utilitas на централизованное отопление в Таллинне — 84 евро за мегаватт-час. Он начнет действовать с середины ноября и будет на 8,5% выше.

Председатель правления Utilitas Eesti Роберт Китт объяснил подорожание тем, что за год цена природного газа выросла более чем вдвое, подорожали древесная щепа и энергия с Ируской электростанции, а также почти все производственные расходы. Компания ожидает запуска крупной станции тепловых насосов в Пальяссааре, которая будет использовать сточные и морские воды, и надеется частично заменить газ сланцевым маслом. В таких условиях, по словам Китта, цена больше не будет расти.

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