W Pakistanie przygotowywane jest pilotażowe uruchomienie systemu Asset Performance Management System (APMS) w Lahaurze i Kasurze. Ma on pomóc energetykom dokładniej śledzić straty energii elektrycznej, wykrywać możliwe przypadki jej nielegalnego poboru oraz stosować ukierunkowane wyłączenia zamiast ograniczać dostawy dla wszystkich odbiorców na jednym feederze.

O planach wdrożenia technologii poinformował minister energii Pakistanu Awais Leghari. Jak powiedział, system będzie wskazywał konkretne transformatory na obszarach o wysokich stratach. Według założeń rządu pozwoli to uniknąć odłączania od prądu tysięcy rzetelnych płatników z powodu działań sprawców naruszeń.

Monitorowanie przez transformatory

Jak informuje Dawn, APMS będzie instalowany na transformatorach, a zwykłe liczniki będą zastępowane inteligentnymi licznikami AMI. System zostanie z nimi zsynchronizowany, aby monitorować zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

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APMS będzie porównywać ilość energii elektrycznej dostarczonej do transformatora z łączną ilością zarejestrowaną u odbiorców. W przypadku rozbieżności system przekaże odpowiedzialnym pracownikom spółek dystrybucyjnych dane o możliwych kradzieżach i stratach w sieci, aby mogli szybciej reagować. Inteligentne liczniki powinny również wysyłać sygnał w razie próby ingerencji w ich działanie.

Ukierunkowane ograniczenia dostaw energii elektrycznej

Obecnie ograniczenia dostaw energii elektrycznej stosuje się w zależności od kategorii strat na feederach o napięciu 11 kV. Według publikacji na feederach pięciu kategorii przerwy w dostawach trwają od dwóch do dziesięciu godzin. Minister oświadczył, że wyłączenia pozostaną na feederach, gdzie straty sięgają 30% lub więcej.

Nowy system ma zawęzić obszar poszukiwania problemu: zamiast feedera, który może obejmować od 2 do 3 tys. lub więcej odbiorców, analiza będzie prowadzona na poziomie transformatora, który zwykle obsługuje 150–200 odbiorców. Prace nad uruchomieniem pilotażu prowadzi Lahore Electric Supply Company, a premier Shehbaz Sharif ma zainaugurować projekt pilotażowy, według źródła publikacji.

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