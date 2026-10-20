巴基斯坦准备试点打击窃电系统——Dawn

巴基斯坦正在拉合尔和卡苏尔准备试点启动资产绩效管理系统（Asset Performance Management System，APMS）。该系统旨在帮助能源工作人员更准确地追踪电力损耗、发现可能的非法用电行为，并实施定向停电，而不是限制同一条馈线所有用户的供电。

巴基斯坦能源部长阿瓦伊斯·莱加里宣布了引入这项技术的计划。他表示，该系统将确定高损耗地区的具体变压器。政府认为，这将避免因违规者的行为而切断数千名按时缴费用户的供电。

通过变压器进行监测

据Dawn报道，APMS将安装在变压器上，普通电表将被AMI智能电表取代。该系统将与这些电表同步，以实时监测用电量。

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APMS将比较进入变压器的电量与用户记录的总电量。如出现差异，系统将向配电公司的相关工作人员提供有关可能窃电和电网损耗的数据，以便他们更快作出反应。智能电表在有人试图干预其运行时也应发出信号。

定向限制供电

目前，供电限制根据11千伏馈线的损耗类别实施。据该报报道，五类馈线的停电时长从两小时到十小时不等。部长表示，损耗达到30%或以上的馈线将继续停电。

新系统旨在缩小问题排查范围：不再以可能覆盖2000至3000名或更多用户的一条馈线为单位，而是在通常服务150至200名用户的变压器层面进行分析。拉合尔供电公司正在开展启动试点的工作，而据该报消息人士称，总理谢赫巴兹·谢里夫将为该试点项目揭幕。

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