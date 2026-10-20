В Пакистане готовят пилотный запуск системы Asset Performance Management System (APMS) в Лахоре и Касуре. Она должна помочь энергетикам точнее отслеживать потери электроэнергии, выявлять возможные случаи ее незаконного потребления и применять адресные отключения, а не ограничивать поставки для всех потребителей на одном фидере.

О планах внедрить технологию сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари. По его словам, система будет определять конкретные трансформаторы в районах с высокими потерями. По замыслу правительства, это позволит не отключать от электричества тысячи добросовестных плательщиков из-за действий нарушителей.

Мониторинг через трансформаторы

Как сообщает Dawn, APMS будут устанавливать на трансформаторах, а обычные счетчики заменят на умные счетчики AMI. Систему синхронизируют с ними для мониторинга потребления электроэнергии в реальном времени.

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APMS будет сравнивать объем электроэнергии, поступивший к трансформатору, с суммарным объемом, зафиксированным у потребителей. В случае расхождения система будет передавать ответственным сотрудникам распределительных компаний данные о возможных кражах и потерях в сети, чтобы они могли быстрее реагировать. Умные счетчики также должны передавать сигнал при попытке вмешательства в их работу.

Адресные ограничения электроснабжения

Сейчас ограничения электроснабжения применяют в зависимости от категории потерь на фидерах напряжением 11 кВ. По данным издания, на фидерах пяти категорий продолжительность отключений составляет от двух до десяти часов. Министр заявил, что отключения сохранятся на фидерах, где потери достигают 30% или более.

Новая система должна сузить зону поиска проблемы: вместо фидера, который может охватывать от 2 до 3 тысяч и более потребителей, анализ будут проводить на уровне трансформатора, обычно обслуживающего 150–200 потребителей. Работы для запуска пилота проводит Lahore Electric Supply Company, а премьер-министр Шехбаз Шариф, по информации источника издания, должен открыть пилотный проект.

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