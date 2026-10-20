Фьючерсы на нефть Brent во вторник выросли на 55 центов, или 0,5%, до $110,10 за баррель на фоне геополитических рисков, связанных с заявлениями йеменских хуситов об атаках на объекты в Саудовской Аравии и сообщениями о нападениях на суда в заливе. Накануне котировки поднимались до $110,70 — самого высокого уровня с 20 мая.

Динамика котировок

Ноябрьский контракт на американскую нефть West Texas Intermediate, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 0,24% — до $103,91 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт WTI подорожал на 39 центов, или 0,4%, до $98,93.

Как сообщает The Express Tribune, аналитики ING считают, что цены поддерживает значительная премия за геополитический риск. По их мнению, если поставки нефти будут продолжаться без перебоев, эта премия будет постепенно снижаться, однако пока признаков этого нет.

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Заявления об атаках

Хуситы в понедельник заявили о нескольких атаках на энергетические, аэропортовые и военные цели Саудовской Аравии, в частности на объект Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха. Саудовские власти не подтвердили эти заявления сразу, а Reuters не удалось независимо их проверить.

По данным сервиса отслеживания судов Kpler, за две недели поступили сообщения как минимум о 18 атаках на суда, что поддерживает премию за риск в ценах на нефть. Также в понедельник атака хуситов на тренировочный лагерь правительственных сил безопасности в йеменской провинции Шабва унесла жизни 58 человек, еще более 200 получили ранения.

В США запасы сырой нефти и нефтепродуктов, согласно предварительному опросу Reuters, могли сократиться на прошлой неделе.

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