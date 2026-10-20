受与也门胡塞武装宣称袭击沙特阿拉伯设施以及有关海湾船只遇袭报道相关的地缘政治风险影响，布伦特原油期货周二上涨55美分，即0.5%，至每桶110.10美元。前一天，报价一度升至110.70美元，为5月20日以来的最高水平。

报价走势

将于周二到期的美国西得克萨斯中质原油11月合约上涨0.24%，至每桶103.91美元。交易更为活跃的12月WTI合约上涨39美分，即0.4%，至98.93美元。

据《快报论坛报》报道，ING分析师认为，油价受到显著地缘政治风险溢价的支撑。他们认为，如果石油供应持续不受干扰，这一溢价将逐步下降，但目前尚无此类迹象。

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有关袭击的声明

胡塞武装周一称，对沙特阿拉伯的能源、机场和军事目标发动了数次袭击，其中包括延布的阿美设施、谢拜油田、利雅得哈立德国王国际机场和艾卜哈机场。沙特当局未立即证实这些说法，路透社也无法独立核实。

根据船舶追踪服务商Kpler的数据，两周内至少收到18起针对船只袭击的报告，这支撑了油价中的风险溢价。此外，周一胡塞武装对也门舍卜沃省政府安全部队训练营的袭击造成58人死亡，另有200多人受伤。

根据路透社的初步调查，美国原油和石油产品库存上周可能有所下降。

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