Rząd Pakistanu przygotowuje się do przedstawienia premierowi mapy drogowej stopniowej deregulacji sektora gazowego. Plan omówiono na spotkaniu, któremu w Islamabadzie przewodniczył federalny minister finansów i dochodów, senator Muhammad Aurangzeb.

Jak podaje The Express Tribune, proponowany model ma stworzyć stabilny finansowo, efektywny i konkurencyjny rynek gazu. Ministerstwo Finansów oświadczyło, że reforma powinna wspierać biznes, zachęcać do prywatnych inwestycji, a jednocześnie chronić interesy konsumentów.

Problemy sektora

Uczestnicy spotkania omówili skumulowane zadłużenie cykliczne, subsydiowanie krzyżowe, straty gazu nieujętego w rozliczeniach oraz nierównowagę między popytem a podażą. Osobną uwagę poświęcono wcześniejszym zobowiązaniom finansowym i poprawie stabilności finansowej spółek gazowych.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że uregulowanie skumulowanego zadłużenia i określenie podejścia do subsydiów krzyżowych są ważnymi warunkami rentowności restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Według resortu zobowiązania te obciążały zarówno finanse branży, jak i finanse publiczne.

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Stopniowe przejście

Reforma zakłada stopniowe przejście do większej konkurencji przy skutecznych regulacjach, lepszych wynikach operacyjnych i bardziej zrównoważonym podejściu do cen oraz dostaw gazu. Wśród oczekiwanych rezultatów wymieniono wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie inwestycji sektora prywatnego, ograniczenie ryzyk fiskalnych i suwerennych, rozwój umów między przedsiębiorstwami oraz zmniejszenie strat systemowych.

Władze liczą również na stabilniejsze ceny gazu i poprawę dostępu eksporterów do gazu po konkurencyjnych cenach. Przy opracowywaniu modelu uwzględniane są doświadczenia reform sektora gazowego w Turcji i Wielkiej Brytanii, dostosowywane do systemu instytucjonalnego i warunków rynkowych Pakistanu.

Po przedstawieniu dokumentu premierowi rząd planuje kontynuować prace techniczne i konsultacje z zainteresowanymi stronami. Uczestnicy spotkania podkreślili, że zmiany muszą przebiegać konsekwentnie, z zachowaniem niezawodności dostaw i ochroną regulowanych odbiorców.

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