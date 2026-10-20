巴基斯坦政府正准备向总理提交一份天然气行业分阶段放松管制的路线图。该计划在伊斯兰堡举行的一次会议上进行了审议，会议由联邦财政和税收部长、参议员穆罕默德·奥朗则布主持。

据《快报论坛报》报道，拟议模式旨在建立一个财务可持续、高效且具竞争力的天然气市场。财政部表示，这项改革应支持企业、鼓励私人投资，同时保护消费者利益。

行业问题

与会者讨论了累积的循环债务、交叉补贴、未计量天然气损失以及供需失衡问题。会议还特别关注既有财务义务，以及提升天然气公司的财务可持续性。

财政部强调，解决累积债务并确定处理交叉补贴的方式，是重组后企业保持生存能力的重要条件。该部门评估认为，这些义务对行业财务和公共财政均造成了压力。

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分阶段过渡

改革 предусматривает在有效监管、更好的运营表现以及对天然气定价和供应采取更可持续方法的条件下，逐步向更大程度的竞争过渡。预期成果包括加强能源安全、促进私营部门投资、降低财政和主权风险、发展企业间协议以及减少系统损失。

当局还期待天然气价格更加稳定，并改善出口商以有竞争力价格获得天然气的渠道。在制定该模式时，政府借鉴了土耳其和英国天然气行业改革的经验，并使其适应巴基斯坦的制度体系和市场条件。

向总理提交文件后，政府计划继续开展技术工作并与利益相关方进行磋商。与会者强调，变革必须有序进行，同时保持供应可靠性并保护受监管消费者。

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