Правительство Пакистана готовится представить премьер-министру дорожную карту поэтапного дерегулирования газового сектора. План рассмотрели на совещании под председательством федерального министра финансов и доходов, сенатора Мухаммада Аурангзеба, в Исламабаде.

Как сообщает The Express Tribune, предложенная модель должна сформировать финансово устойчивый, эффективный и конкурентный газовый рынок. В Министерстве финансов заявили, что реформа должна поддержать бизнес, поощрить частные инвестиции и одновременно защитить интересы потребителей.

Проблемы сектора

Участники совещания обсудили накопленный циклический долг, перекрестное субсидирование, потери неучтенного газа и дисбаланс между спросом и предложением. Отдельное внимание уделили прежним финансовым обязательствам и повышению финансовой жизнеспособности газовых компаний.

В Министерстве финансов подчеркнули, что урегулирование накопленного долга и определение подхода к перекрестным субсидиям являются важными условиями жизнеспособности реструктурированных предприятий. По оценке ведомства, эти обязательства оказывали давление как на финансы отрасли, так и на государственные финансы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поэтапный переход

Реформа предусматривает постепенный переход к большей конкуренции при наличии действенного регулирования, улучшенных операционных показателей и более устойчивого подхода к ценообразованию и поставкам газа. Среди ожидаемых результатов названы укрепление энергетической безопасности, активизация инвестиций частного сектора, снижение фискальных и суверенных рисков, развитие соглашений между компаниями и сокращение системных потерь.

Власти также рассчитывают на более стабильные цены на газ и улучшение доступа экспортеров к газу по конкурентным ценам. При разработке модели учитывается опыт реформ газового сектора Турции и Великобритании, адаптируемый к институциональной системе и рыночным условиям Пакистана.

После представления документа премьер-министру правительство планирует продолжить техническую работу и консультации с заинтересованными сторонами. Участники совещания подчеркнули, что изменения должны происходить последовательно, с сохранением надежности поставок и защитой регулируемых потребителей.

Читай нас в