Катар предлагает в течение трёх лет построить в Ливане две газовые электростанции и заключить 20-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа. Инициатива является частью программы восстановления энергетического сектора страны, государственная энергокомпания которой сейчас обеспечивает электричеством лишь несколько часов в сутки.

Две электростанции и LNG

Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Reuters, проект Национальной комплексной программы энергетических инвестиций был разработан при участии правительств Ливана и Катара. Документ предусматривает строительство двух парогазовых электростанций мощностью по 825 МВт — в Дейр-Аммаре на севере страны и Захрани на юге.

Предложение также предусматривает, что QatarEnergy заключит с Ливаном 20-летний контракт на поставки LNG. Газ планируется доставлять через плавучую установку хранения и регазификации мощностью 3,5 млн кубометров в сутки, а также по Арабскому газопроводу через Сирию, пропускная способность которого составляет 4,5 млн кубометров в сутки.

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Условия финансирования ещё согласовываются

Программа также включает строительство солнечных электростанций общей мощностью 800 МВт, ветровых — мощностью 440 МВт, систем накопления энергии и импорт электроэнергии из Сирии. На начальном этапе предусмотрены поставки 300 МВт по двум отдельным маршрутам.

Финансирование и гарантии по проекту всё ещё находятся на стадии переговоров. В документе указано, что программу рассчитывают реализовать за счёт частного и проектного финансирования без первоначальных расходов из государственного бюджета Ливана. Для запуска инициативы требуется одобрение обоих правительств, а её условия могут быть изменены. При быстром согласовании реализацию оценивают в три года.

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время визита в Ливан публично пообещал содействовать восстановлению энергетической отрасли страны. Министерство иностранных дел Катара и министр энергетики Ливана не ответили на запросы Reuters относительно предложенного плана.

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