Katar proponuje zbudowanie w Libanie w ciągu trzech lat dwóch elektrowni gazowych oraz zawarcie 20-letniej umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego. Inicjatywa jest częścią programu odbudowy sektora energetycznego kraju, którego państwowa spółka energetyczna zapewnia obecnie energię elektryczną tylko przez kilka godzin dziennie.

Dwie elektrownie i LNG

Jak informuje Jerusalem Post, powołując się na Reuters, projekt Narodowego Zintegrowanego Programu Inwestycji Energetycznych opracowano przy udziale rządów Libanu i Kataru. Dokument przewiduje budowę dwóch elektrowni gazowo-parowych o mocy 825 MW każda — w Deir Ammar na północy kraju oraz w Zahrani na południu.

Propozycja zakłada również, że QatarEnergy zawrze z Libanem 20-letni kontrakt na dostawy LNG. Gaz ma być dostarczany przez pływającą jednostkę magazynowania i regazyfikacji o przepustowości 3,5 mln metrów sześciennych na dobę, a także gazociągiem arabskim przez Syrię, którego przepustowość wynosi 4,5 mln metrów sześciennych na dobę.

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Warunki finansowania są jeszcze uzgadniane

Program obejmuje także budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 800 MW, elektrowni wiatrowych o mocy 440 MW, systemów magazynowania energii oraz import energii elektrycznej z Syrii. Na początkowym etapie przewidziano dostawy 300 MW dwoma odrębnymi trasami.

Finansowanie i gwarancje dla projektu są nadal na etapie negocjacji. W dokumencie wskazano, że program ma zostać zrealizowany dzięki finansowaniu prywatnemu i projektowemu, bez początkowych wydatków z budżetu państwowego Libanu. Uruchomienie inicjatywy wymaga zgody obu rządów, a jej warunki mogą zostać zmienione. Przy szybkim uzgodnieniu realizację szacuje się na trzy lata.

Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman Al Thani podczas wizyty w Libanie publicznie obiecał wspierać odbudowę sektora energetycznego kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru oraz libański minister energii nie odpowiedzieli na zapytania Reutersa dotyczące proponowanego planu.

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