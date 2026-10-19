《耶路撒冷邮报》：卡塔尔计划在黎巴嫩建设两座发电站

卡塔尔提议在三年内在黎巴嫩建设两座燃气发电站，并签署一份为期20年的液化天然气供应协议。该倡议是该国能源部门重建计划的一部分；该国国有电力公司目前每天只能供电数小时。

两座发电站与LNG

据《耶路撒冷邮报》报道，援引路透社消息，国家综合能源投资计划草案是在黎巴嫩和卡塔尔两国政府参与下制定的。该文件规定建设两座联合循环燃气发电站，每座装机容量为825兆瓦——一座位于该国北部的代尔阿马尔，另一座位于南部的扎赫拉尼。

该提议还规定，QatarEnergy将与黎巴嫩签署一份为期20年的LNG供应合同。天然气计划通过一座日处理能力为350万立方米的浮式储存和再气化装置，以及经由叙利亚的阿拉伯天然气管道输送，后者的输送能力为每日450万立方米。

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融资条件仍在协商

该计划还包括建设总装机容量为800兆瓦的太阳能发电站、440兆瓦的风电站、储能系统，以及从叙利亚进口电力。在初始阶段，计划通过两条独立路线供应300兆瓦电力。

该项目的融资和担保仍处于谈判阶段。文件指出，该计划预计将通过私人融资和项目融资实施，无需黎巴嫩国家预算的初始支出。启动该倡议需要两国政府批准，其条款可能会有所调整。若能迅速达成一致，实施期预计为三年。

卡塔尔首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在访问黎巴嫩期间公开承诺，将协助该国恢复能源行业。卡塔尔外交部和黎巴嫩能源部长未回应路透社就该计划提出的询问。

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