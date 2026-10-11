美国两党参议员提出了《两党美国可负担性与就业法案》（Bipartisan American Affordability and Jobs Act），该法案旨在加快能源基础设施建设许可的发放，包括太阳能发电站、输电线路以及石油和天然气管道。正如《财富》报道，该倡议汇集了部分化石燃料行业和可再生能源领域的代表，但也引发了环保组织的反对。

法案提出什么

该文件由共和党人迈克·李和谢莉·摩尔·卡皮托，以及民主党人马丁·海因里希和谢尔登·怀特豪斯共同起草。法案规定缩短能源设施的审批期限，缩小环境审查范围，并限制在联邦法院之外对决定提出申诉的机会。该法案还旨在使总统行政当局更难撤销此前发放的许可。

该倡议的支持者将其与电力需求的急剧增长联系起来，尤其是由于数据中心的大规模建设。他们认为，更快投运新的发电能力和干线输电线路，可能会加大电价下行压力。

电力输送与环保人士的反对

该文件最主要的潜在影响之一，可能是更积极地发展大型电力输送系统。这类线路对于将偏远地区风电站和太阳能发电站的能源输送至大城市十分重要。太阳能产业协会（Solar Energy Industries Association）代表本·诺里斯表示，预期增加的清洁能源装机容量和电网输送能力，超过了文件中所包含的妥协所带来的影响。

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与此同时，Earthjustice Action主席阿比盖尔·迪伦认为，该法案过度削弱了对水资源、湿地和濒危物种的保护。塞拉俱乐部（Sierra Club）也表示，关于环境审查、濒危物种保护和清洁水的法律条款存在被削弱的风险。

能源企业的立场

天然气生产公司EQT首席执行官托比·赖斯支持技术中立的做法，即简化许可程序将适用于所有能源类型——天然气、可再生能源、地热和核能项目。他表示，立法修改将使企业在基础设施建设方面获得更大的确定性。

据该刊物报道，对该法案的表决不太可能在11月3日美国中期选举之前开始。

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