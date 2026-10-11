W USA senatorowie obu partii przedstawili Bipartisan American Affordability and Jobs Act — projekt ustawy, który ma przyspieszyć wydawanie pozwoleń na budowę infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni słonecznych, linii przesyłowych oraz ropociągów i gazociągów. Jak podaje Fortune, inicjatywa połączyła część przedstawicieli branży paliw kopalnych i sektora energii odnawialnej, jednak wywołała sprzeciw organizacji ekologicznych.

Co proponuje projekt ustawy

Współautorami dokumentu są republikanie Mike Lee i Shelley Moore Capito, a także demokraci Martin Heinrich i Sheldon Whitehouse. Projekt ustawy przewiduje skrócenie terminów zatwierdzania obiektów energetycznych, zawężenie ocen środowiskowych oraz ograniczenie możliwości zaskarżania decyzji poza sądami federalnymi. Ma on także utrudnić administracjom prezydenckim cofanie wcześniej wydanych pozwoleń.

Zwolennicy inicjatywy wiążą ją z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, w szczególności z powodu intensywnej budowy centrów danych. Ich zdaniem szybsze uruchamianie nowych mocy wytwórczych i linii przesyłowych może zwiększyć presję na obniżkę cen energii elektrycznej.

Przesył energii elektrycznej i sprzeciw ekologów

Jedną z głównych potencjalnych konsekwencji dokumentu może być intensywniejszy rozwój dużych systemów przesyłu energii elektrycznej. Takie linie są ważne dla dostarczania energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych w odległych rejonach do dużych miast. Przedstawiciel Solar Energy Industries Association Ben Norris oświadczył, że oczekiwany wzrost mocy czystej energii oraz przepustowości sieci przeważa nad kompromisami zawartymi w dokumencie.

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Jednocześnie prezeska Earthjustice Action Abigail Dillen uważa, że projekt ustawy zbyt mocno osłabia ochronę zasobów wodnych, terenów podmokłych i gatunków zagrożonych wyginięciem. Sierra Club również oświadczył, że istnieje ryzyko osłabienia przepisów ustaw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, ochrony zagrożonych gatunków i czystej wody.

Stanowisko biznesu energetycznego

Dyrektor generalny spółki gazowniczej EQT Toby Rice poparł neutralne technologicznie podejście, w którym uproszczenie procedur pozwoleń obejmowałoby wszystkie rodzaje energetyki — gaz ziemny, źródła odnawialne oraz projekty geotermalne i jądrowe. Według niego zmiany legislacyjne zapewnią firmom większą pewność przy budowie infrastruktury.

Głosowanie nad projektem ustawy, według publikacji, raczej nie rozpocznie się przed wyborami środka kadencji w USA 3 listopada.

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