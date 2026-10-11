В Нигерии NNPC Retail продлила до 31 октября скидку в размере 66 найр на литр бензина на своих автозаправочных станциях. Водители могут получить её при цифровой оплате через приложение NNPC Fuel App, сообщает Premium Times Nigeria.

Правительство президента Болы Тинубу объяснило снижение цены отказом NNPC Retail от части розничной маржи, а не выплатами из федерального бюджета или Счёта Федерации. Министр финансов и координатор экономики Тайво Ойеделе заявил, что компания закупает бензин у Dangote Refinery и других поставщиков по рыночным ценам, а её розничная маржа составляет менее 5% цены топлива.

Скидка через приложение

По данным PUNCH, на АЗС в Абудже, посещённых 10 октября, водители, платившие непосредственно у колонки, платили 1405 найр за литр, тогда как пользователи приложения — 1339 найр. Эти наблюдения не устанавливают цены или условия покупки на всех станциях NNPC в стране. Скидка была введена 1 октября к 66-й годовщине независимости Нигерии.

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Администрация Тинубу также ведёт переговоры о предельном уровне в 1350 найр за литр для отпускной цены с НПЗ или стоимости импортных поставок бензина. По предложенной схеме нефтепереработчики и импортёры сначала должны были бы покрывать расходы сверх этого уровня и возмещать разницу позднее при более благоприятных ценах на нефть или валютном курсе. Правительство не опубликовало соглашений или формулы такого возмещения.

Предложение Атику Абубакара

Кандидат в президенты от Африканского демократического конгресса Атику Абубакар предлагает поддерживать производство нефтепродуктов на НПЗ в Нигерии. Один из вариантов предусматривает продажу нефти местным переработчикам ниже рыночной цены, а разницу — в качестве производственной поддержки. Кампания Абубакара заявляет, что в программе могут участвовать и модульные НПЗ, однако не раскрыла размер скидки, объёмы нефти или годовой лимит расходов.

Подход правительства действует на розничном этапе, тогда как предложение Абубакара должно снизить расходы на переработку. По данным регулятора, в августе Dangote Refinery обеспечивала около 35,87 млн литров из примерно 50,5 млн литров среднесуточных поступлений бензина в Нигерии. Государственные НПЗ в Порт-Харкорте, Варри и Кадуне в этот период не производили топливо.

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