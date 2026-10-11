在尼日利亚，NNPC Retail将其加油站每升汽油66奈拉的折扣延长至10月31日。司机通过NNPC Fuel App进行数字支付即可获得该折扣，Premium Times Nigeria报道。

总统博拉·蒂努布政府表示，降价是由于NNPC Retail放弃了部分零售利润，而非来自联邦预算或联邦账户的支付。财政部长兼经济协调员泰沃·奥耶德莱表示，该公司以市场价格从Dangote Refinery及其他供应商采购汽油，其零售利润不足燃油价格的5%。

通过应用获得折扣

据PUNCH报道，10月10日在阿布贾走访的加油站中，直接在加油机旁付款的司机每升支付1405奈拉，而应用用户支付1339奈拉。这些观察结果并不能确定该国所有NNPC加油站的价格或购买条件。该折扣于10月1日推出，以纪念尼日利亚独立66周年。

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蒂努布政府还在就每升1350奈拉的上限进行谈判，该上限适用于炼油厂出货价格或进口汽油供应成本。根据拟议方案，炼油商和进口商将首先承担超过该水平的成本，并在油价或汇率更有利时于之后收回差额。政府尚未公布相关协议或此类补偿的计算公式。

阿提库·阿布巴卡尔的提议

非洲民主大会党总统候选人阿提库·阿布巴卡尔提议支持尼日利亚炼油厂的石油产品生产。其中一种方案 предусматривает以低于市场价格向当地炼油商出售原油，并将差额作为生产支持。阿布巴卡尔的竞选团队表示，模块化炼油厂也可以参与该计划，但未公布折扣幅度、原油数量或年度支出上限。

政府的做法作用于零售环节，而阿布巴卡尔的提议旨在降低炼油成本。根据监管机构的数据，8月Dangote Refinery供应了尼日利亚约5050万升日均汽油流入量中的约3587万升。位于哈科特港、瓦里和卡杜纳的国有炼油厂在此期间未生产燃料。

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