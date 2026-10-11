W Nigerii NNPC Retail przedłużyła do 31 października rabat w wysokości 66 nair na litr benzyny na swoich stacjach paliw. Kierowcy mogą z niego skorzystać przy płatności cyfrowej za pośrednictwem aplikacji NNPC Fuel App, informuje Premium Times Nigeria.

Rząd prezydenta Boli Tinubu wyjaśnił obniżkę ceny rezygnacją NNPC Retail z części marży detalicznej, a nie wypłatami z budżetu federalnego ani z Konta Federacji. Minister finansów i koordynator gospodarczy Taiwo Oyedele oświadczył, że spółka kupuje benzynę od Dangote Refinery i innych dostawców po cenach rynkowych, a jej marża detaliczna stanowi mniej niż 5% ceny paliwa.

Rabat przez aplikację

Według PUNCH, na stacjach paliw w Abudży odwiedzonych 10 października kierowcy płacący bezpośrednio przy dystrybutorze płacili 1405 nair za litr, podczas gdy użytkownicy aplikacji — 1339 nair. Obserwacje te nie określają cen ani warunków zakupu na wszystkich stacjach NNPC w kraju. Rabat wprowadzono 1 października z okazji 66. rocznicy niepodległości Nigerii.

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Administracja Tinubu prowadzi również negocjacje w sprawie pułapu 1350 nair za litr dla ceny wysyłkowej z rafinerii lub kosztu importowanych dostaw benzyny. Zgodnie z proponowanym mechanizmem rafinerie i importerzy mieliby najpierw pokrywać koszty przekraczające ten poziom, a różnicę odzyskiwać później przy korzystniejszych cenach ropy lub kursie walutowym. Rząd nie opublikował porozumień ani formuły takiego zwrotu.

Propozycja Atiku Abubakara

Kandydat na prezydenta z ramienia Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego Atiku Abubakar proponuje wspieranie produkcji produktów naftowych w rafineriach w Nigerii. Jeden z wariantów zakłada sprzedaż ropy lokalnym rafineriom poniżej ceny rynkowej, a różnicę traktować jako wsparcie produkcyjne. Sztab Abubakara twierdzi, że w programie mogą uczestniczyć także rafinerie modułowe, lecz nie ujawnił wysokości rabatu, wolumenów ropy ani rocznego limitu wydatków.

Podejście rządu działa na etapie detalicznym, podczas gdy propozycja Abubakara ma obniżyć koszty rafinacji. Według regulatora w sierpniu Dangote Refinery dostarczała około 35,87 mln litrów z około 50,5 mln litrów średnich dziennych dostaw benzyny w Nigerii. Państwowe rafinerie w Port Harcourt, Warri i Kadunie nie produkowały paliwa w tym okresie.

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