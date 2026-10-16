Grüüün przestanie obsługiwać 200 tys. klientów w Niemczech — OilPrice

W Niemczech dostawca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Grüüün, należący do Münch Energie Group, przestanie obsługiwać około 200 tys. klientów gospodarstw domowych od 31 października 2026 roku. Konsumenci będą musieli przejść do innych dostawców energii elektrycznej.

Przyczyny zakończenia działalności

Firma Grüüün, która rozpoczęła działalność w 2024 roku, powiązała swoją decyzję z planowanymi zmianami niemieckiej polityki w zakresie energii odnawialnej. Wśród czynników wymieniła nadchodzącą reformę ustawy o odnawialnych źródłach energii EEG 2027, koncentrację rządu na wytwarzaniu energii z gazu oraz rosnące taryfy sieciowe. Według spółki zmiany te zaburzyły jej długoterminowy model cenowy.

Jak podaje OilPrice, berliński startup Stromee również prawdopodobnie opuścił niemiecki rynek detaliczny. Przedsiębiorstwo komunalne SWK Energie GmbH z zachodniej części Niemiec poinformowało, że przejęło klientów dostaw energii elektrycznej i gazu w liczbie z dolnego pięciocyfrowego przedziału.

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Ceny hurtowe i zapasy gazu

Sektor znajduje się pod presją gwałtownych wzrostów hurtowych cen energii elektrycznej w związku z drożejącym gazem, a także zmian regulacyjnych. Bloomberg zauważa, że wyjścia firm z rynku przypominają sytuację podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku, gdy działalność zakończyło wielu małych dostawców.

Niemcy wchodzą w sezon zimowy z niskim poziomem zapełnienia magazynów gazu. Według danych Gas Infrastructure Europe, na dzień 15 października 2026 roku były one zapełnione w 60%, podczas gdy średnia w UE wynosiła 74%. Jednocześnie VNG, jeden z największych niemieckich importerów gazu, pod koniec ubiegłego miesiąca oświadczył, że dzięki zdywersyfikowanym możliwościom importowym kraj nie boryka się z niedoborem dostaw gazu mimo niskich zapasów w magazynach.

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