W Meksyku państwowa spółka energetyczna CFE może 20 października przeprowadzić głosowanie w sprawie ponad 60 głównie słonecznych i wiatrowych projektów, jak podaje The Rio Times. Ich łączną wartość szacuje się na około 12,5 mld dolarów, a potencjalną moc zainstalowaną — na 8,2 GW.

Bloomberg uzyskał te dane od nienazwanego rozmówcy, a CFE ich nie potwierdziła. Koszt projektów będzie zależał między innymi od wydatków na rozbudowę sieci przesyłu energii elektrycznej. Według innego rozmówcy zgodę może otrzymać mniej niż 60 inicjatyw.

Źródło opisało możliwe głosowanie jako wstępne zatwierdzenie, a nie ostateczne przyznanie kontraktów. CFE nie opublikowała listy projektów, dlatego firmy uczestniczące oraz lokalizacje budowy pozostają nieznane.

Deklarowane plany CFE

7 października dyrektorka CFE Emilia Calleja oświadczyła, że w ramach pierwszego przetargu zatwierdzono już 38 elektrowni słonecznych i wiatrowych w 16 stanach kraju — od Dolnej Kalifornii po Jukatan. Według niej CFE przewiduje 58 projektów generacji energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy ponad 10 400 MW, w tym w mieszanych modelach z prywatnymi deweloperami.

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Jednocześnie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że pakiet o mocy 8,2 GW jest powiązany z tymi 58 projektami lub z 38 wcześniej zatwierdzonymi obiektami. Nie jest więc jasne, czy chodzi o nowe inicjatywy, czy głównie o te same projekty.

მინისტr energetyki Luz Elena González poinformowała, że rząd dąży do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej z 24% do co najmniej 38% do 2030 roku. Ogółem plan przewiduje około 32 000 MW nowych mocy do 2030 roku. Calleja oświadczyła również, że do tego czasu ma zostać uruchomionych dziewięć elektrowni gazowo-parowych o łącznej mocy ponad 9 300 MW.

Udział sektora prywatnego

Rząd Meksyku podkreśla, że CFE musi zachować co najmniej 54% produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie prywatne firmy mogą uczestniczyć w nowych obiektach w mieszanych modelach z państwową spółką.

Rozwój mocy wytwórczych i sieci elektroenergetycznych jest związany z przerwami w dostawach energii, które odnotowywano na Półwyspie Jukatańskim w gorących i wilgotnych miesiącach. Władze Meksyku informowały o wydatkach w wysokości około 1,17 bln pesos na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej, a także gazociągi. Z tej kwoty 161 mld pesos przewidziano na linie przesyłowe energii elektrycznej.

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