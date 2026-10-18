Operator krajowego systemu energetycznego Kolumbii, XM, oszacował możliwą lukę między energią gwarantowaną a prognozowanym popytem w latach 2026–2027 na 7 669 GWh, czyli 8,3% oczekiwanego zużycia. The Rio Times informuje o tym, powołując się na publikację gospodarczą Portafolio, która przytoczyła dane z biuletynu energetycznego XM z 16 października 2026 roku.

Chodzi o energię gwarantowaną — energię elektryczną, której dostarczanie producenci mogą zobowiązać się zapewnić nawet w suchym roku. Taka kalkulacja jest wskaźnikiem ryzyka dla systemu energetycznego, a nie prognozą nieuniknionych przerw w dostawach prądu. Na moment publikacji w kraju nie podjęto decyzji o racjonowaniu energii elektrycznej.

Wpływ suszy na system energetyczny

Kolumbijski system energetyczny w znacznym stopniu zależy od elektrowni wodnych. Według danych przytoczonych przez Portafolio, 15 października dopływ wody do rzek wynosił 60,46% historycznej średniej, a częściowy poziom zbiorników wodnych — 77,86%. Na sytuację wpływa rozwój zjawiska El Niño, które wysusza rzeki zasilające kolumbijskie zapory.

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XM modelował scenariusz hydrologiczny podobny do warunków z lat 2015–2017. Przy takim rozwoju wydarzeń oraz pod warunkiem, że energetyka cieplna do kwietnia 2027 roku będzie wytwarzać nie więcej niż 85 GWh dziennie, system może nie pokryć w pełni popytu od lutego do kwietnia 2027 roku.

Szacunki na kolejne lata

Portafolio przytacza również szacunki XM dla kolejnych okresów: 8 015 GWh w latach 2027–2028, 10 300 GWh w latach 2028–2029 oraz 10 603 GWh w latach 2029–2030. Dla lat 2025–2026 publikacja wskazuje lukę na poziomie 4 979 GWh, czyli 5,6% prognozowanego średniego popytu.

Według XM popyt na energię elektryczną w kraju wzrósł o 23,6% od grudnia 2019 roku, a w październiku 2026 roku był o 4,4% wyższy niż w październiku poprzedniego roku. Operator proponuje zapewnić elektrowniom cieplnym paliwo, przyspieszyć realizację nowych projektów energetycznych i sieciowych, rozwijać generację rozproszoną oraz podejmować działania na rzecz oszczędzania energii elektrycznej.

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