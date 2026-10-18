哥伦比亚国家能源系统运营商XM估计，2026至2027年间，可靠能源与预测需求之间可能存在7,669吉瓦时的缺口，相当于预期用电量的8.3%。The Rio Times援引商业媒体Portafolio的报道称，该媒体公布了XM于2026年10月16日发布的能源简报数据。

这指的是可靠能源，即发电商即使在干旱年份也能够承诺供应的电力。这一计算是电力系统风险指标，而非不可避免停电的预测。截至发稿时，该国尚未作出实行电力配给的决定。

干旱对能源系统的影响

哥伦比亚能源系统在很大程度上依赖水电站。根据Portafolio引用的数据，10月15日，流入河流的水量为历史平均水平的60.46%，水库的部分蓄水水平为77.86%。厄尔尼诺现象的发展影响了局势，该现象使为哥伦比亚水坝供水的河流干涸。

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XM模拟了与2015至2017年情况相似的水文情景。在这种情况下，且条件是到2027年4月热力发电每日发电量不超过85吉瓦时，系统可能无法在2027年2月至4月期间完全满足需求。

未来几年的估计

Portafolio还援引了XM对后续时期的估计：2027至2028年为8,015吉瓦时，2028至2029年为10,300吉瓦时，2029至2030年为10,603吉瓦时。该媒体指出，2025至2026年的缺口为4,979吉瓦时，相当于预测平均需求的5.6%。

XM表示，该国电力需求自2019年12月以来增长了23.6%，2026年10月的需求比上一年10月高4.4%。该运营商建议为火电站保障燃料供应，加快实施新的能源和电网项目，发展分布式发电，并采取节约用电措施。

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