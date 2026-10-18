Оператор национальной энергосистемы Колумбии XM оценил возможный разрыв между гарантированным объемом энергии и прогнозируемым спросом в 2026–2027 годах в 7 669 ГВт·ч, или 8,3% ожидаемого потребления. Об этом The Rio Times сообщает со ссылкой на деловое издание Portafolio, которое привело данные энергетического бюллетеня XM от 16 октября 2026 года.

Речь идет о гарантированном объеме энергии — электроэнергии, поставку которой генераторы могут обязаться обеспечить даже в засушливый год. Такой расчет является индикатором риска для энергосистемы, а не прогнозом неизбежных отключений. По состоянию на момент публикации решение о нормировании электроэнергии в стране не принималось.

Влияние засухи на энергосистему

Энергосистема Колумбии в значительной степени зависит от гидроэлектростанций. По данным, которые приводит Portafolio, 15 октября приток воды в реки составлял 60,46% от исторического среднего показателя, а частичный уровень водохранилищ — 77,86%. На ситуацию влияет развитие явления Эль-Ниньо, которое высушивает реки, питающие колумбийские плотины.

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XM моделировал гидрологический сценарий, подобный условиям 2015–2017 годов. При таком развитии событий и при условии, что тепловая генерация до апреля 2027 года будет вырабатывать не более 85 ГВт·ч в сутки, система может не полностью покрывать спрос с февраля по апрель 2027 года.

Оценки на следующие годы

Portafolio также приводит оценки XM для последующих периодов: 8 015 ГВт·ч в 2027–2028 годах, 10 300 ГВт·ч в 2028–2029 годах и 10 603 ГВт·ч в 2029–2030 годах. Для 2025–2026 годов издание указывает разрыв на уровне 4 979 ГВт·ч, или 5,6% прогнозируемого среднего спроса.

По информации XM, спрос на электроэнергию в стране вырос на 23,6% с декабря 2019 года, а в октябре 2026 года был на 4,4% выше, чем в октябре предыдущего года. Оператор предлагает обеспечить тепловые электростанции топливом, ускорить реализацию новых энергетических и сетевых проектов, развивать распределенную генерацию и принимать меры по экономии электроэнергии.

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