В США министр финансов Скотт Бессент заявил, что цены на нефть могут снизиться к концу 2026 года, однако это будет зависеть от хода войны в Иране. Об этом он сказал в программе Meet the Press, сообщает The Hill.

Энергетический шок

Ведущая NBC News Кристен Велкер спросила Бессента о вероятности снижения цен до начала 2027 года. В ответ он назвал определяющим фактором дальнейшее развитие конфликта в Иране.

По словам Бессента, после начала конфликта Соединенные Штаты столкнулись с «энергетическим шоком», хотя базовая инфляция снижается. Он также заявил о снижении стоимости аренды жилья и рецептурных лекарств, а также об устойчивом росте зарплат при администрации Дональда Трампа.

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Велкер отметила, что инфляция в США в сентябре, по ее словам, выросла до 3,7% с 3% на момент вступления Трампа в должность. Бессент ответил, что администрация возьмет на себя ответственность за состояние экономики, и сослался на миллион новых рабочих мест в частном секторе в этом году.

Цены на топливо

Согласно опросу Fox News, опубликованному на прошлой неделе, 83% американцев обеспокоены высокими ценами на бензин. AAA сообщила, что средняя цена бензина в стране в воскресенье составляла 4,29 доллара за галлон.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что администрация Трампа не отказалась от обещания снизить цены на бензин. По его словам, в последние недели цены на бензин и дизельное топливо снижались и должны продолжить снижаться.

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