W Stanach Zjednoczonych sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że ceny ropy mogą spaść do końca 2026 roku, jednak będzie to zależeć od przebiegu wojny w Iranie. Powiedział o tym w programie Meet the Press, informuje The Hill.

Szok energetyczny

Prowadząca NBC News Kristen Welker zapytała Bessenta o prawdopodobieństwo spadku cen przed początkiem 2027 roku. W odpowiedzi wskazał on na dalszy rozwój konfliktu w Iranie jako czynnik decydujący.

Według Bessenta po rozpoczęciu konfliktu Stany Zjednoczone stanęły w obliczu „szoku energetycznego”, chociaż inflacja bazowa spada. Oświadczył również, że czynsze za mieszkania i ceny leków na receptę maleją, a płace stale rosną za administracji Donalda Trumpa.

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Welker zaznaczyła, że inflacja w USA we wrześniu, według jej słów, wzrosła do 3,7% z 3% w chwili objęcia urzędu przez Trumpa. Bessent odpowiedział, że administracja weźmie odpowiedzialność za stan gospodarki, i wskazał na milion nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym w tym roku.

Ceny paliw

Według sondażu Fox News opublikowanego w ubiegłym tygodniu 83% Amerykanów jest zaniepokojonych wysokimi cenami benzyny. AAA podało, że średnia cena benzyny w kraju w niedzielę wynosiła 4,29 dolara za galon.

Amerykański sekretarz energii Chris Wright oświadczył, że administracja Trumpa nie wycofała się z obietnicy obniżenia cen benzyny. Według niego w ostatnich tygodniach ceny benzyny i oleju napędowego spadały i mają dalej maleć.

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