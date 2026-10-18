Amerykański sekretarz energii Chris Wright oświadczył, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie złamała obietnicy obniżenia cen benzyny, choć średni koszt paliwa w kraju przewyższa poziom z ubiegłego roku. Powiedział o tym na antenie CNN, donosi The Hill.

Stanowisko ministra

Prowadząca CNN Dana Bash przypomniała Wrightowi jego marcową prognozę, według której ceny benzyny miały spaść w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy, i zapytała, czy administracja zawiodła Amerykanów. Sekretarz odpowiedział, że tak się nie stało.

Wright oświadczył również, że aktywna faza ataków w konflikcie, którą oceniał na cztery do sześciu tygodni, zakończyła się w tym terminie. Przyznał, że nie jest zadowolony z obecnego poziomu cen, lecz zaznaczył, że benzyna i olej napędowy taniały w ostatnich tygodniach i, jak powiedział, będą nadal tanieć. Wright powtórzył, że średnia cena benzyny w kraju nie zbliżyła się do poziomu powyżej 5 dolarów za galon.

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Ceny i dostawy oleju napędowego

Według AAA średnia cena benzyny w USA w niedzielę wyniosła 4,29 dolara za galon, wobec 3,04 dolara rok wcześniej. W szeregu zachodnich stanów cena przekroczyła 5 dolarów: w stanie Waszyngton wynosiła 5,39 dolara, w Nevadzie — 5,40 dolara, na Hawajach — 5,63 dolara, a w Kalifornii — 6,18 dolara. Na niektórych stacjach benzynowych w rejonie Los Angeles ceny sięgały ponad 7 dolarów za galon.

W marcu Wright prognozował, że latem benzyna może potanieć poniżej 3 dolarów za galon, jednak zastrzegał, że nie ma gwarancji. W czerwcu dopuścił, że cena może nie spaść poniżej tego poziomu do 2027 roku. Trump skrytykował tę prognozę, nazywając ją całkowicie błędną.

Wcześniej w tym miesiącu Trump oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, natychmiast dostarczy 300 tys. ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, a kolejne 500 tys. ton — w listopadzie. Wywołało to krytykę ustawodawców obu partii w związku z zatwierdzeniem pakietu sankcji przeciwko Rosji za jej wojnę przeciwko Ukrainie. Analityczka Wood Mackenzie Isabel Gilks zaznaczyła, że ogłoszone wolumeny stanowią mniej niż 5% popytu USA na olej napędowy w najbliższych miesiącach, dlatego będą miały bardzo ograniczony wpływ na ceny detaliczne.

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