W Chinach eksport produktów naftowych we wrześniu wzrósł o 39,4% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wolumen dostaw wyniósł 7,16 mln ton, czyli o 19% więcej niż w sierpniu, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na dane chińskich służb celnych.

W połowie marca Chiny ograniczyły eksport produktów naftowych, w tym oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego, aby zaspokoić potrzeby krajowe w obliczu ryzyka na Bliskim Wschodzie. W połowie lipca ograniczenia te złagodzono.

Rekordowe dostawy oleju napędowego

Łączny eksport benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego we wrześniu osiągnął 4,41 mln ton, o 56% więcej niż rok wcześniej. Przekroczył również średni miesięczny poziom z 2025 roku, który wyniósł 3 mln ton.

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Dostawy oleju napędowego za granicę wzrosły o 262,3% w ujęciu rocznym, do 1,85 mln ton. Był to największy wolumen od lutego 2023 roku. Eksport paliwa lotniczego zwiększył się o 16,7%, do 1,94 mln ton, podczas gdy dostawy benzyny spadły o 4,1%, do 620 tys. ton.

Wyniki za dziewięć miesięcy

Od stycznia do września Chiny wyeksportowały 41,4 mln ton produktów naftowych, o 3,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie eksport oleju napędowego w ciągu dziewięciu miesięcy wzrósł o 31,6%, do 6,68 mln ton.

Dostawy paliwa lotniczego w tym okresie wyniosły 13,7 mln ton, spadając o 11% w ujęciu rocznym. Eksport benzyny zmniejszył się o 51,9%, do 3,04 mln ton. Import skroplonego gazu ziemnego we wrześniu spadł o 1,4%, do 5,61 mln ton; w ciągu dziewięciu miesięcy wyniósł 44,62 mln ton.

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