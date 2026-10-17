W Turcji pływająca platforma produkcyjna Osman Gazi wyruszyła z portu Filyos na miejsce pracy na złożu gazowym Sakarya na Morzu Czarnym. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan w wystąpieniu wideo nazwał ją początkiem nowego etapu w historii energetyki kraju, poinformowała Anadolu Agency.

Przetwarzanie gazu ze złoża Sakarya

Platforma jest wyposażona w 21 różnych modułów. Według Erdoğana będzie przetwarzać gaz ziemny wydobywany z odwiertów złoża Sakarya, a następnie transportować go podmorskimi rurociągami do Filyos.

Turecki prezydent oświadczył, że wydobycie gazu na Morzu Czarnym ma wzrosnąć dwukrotnie — do 20 mln metrów sześciennych dziennie. Powiedział również, że od 2027 roku co trzecie gospodarstwo domowe w kraju będzie korzystać z gazu ziemnego produkowanego w kraju.

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Plany na 2027 rok

Minister energii i zasobów naturalnych Turcji Alparslan Bayraktar przemawiał podczas ceremonii wysłania platformy w porcie Filyos. Nazwał Osman Gazi pierwszą turecką pływającą instalacją do przetwarzania gazu ziemnego i oświadczył, że ma ona zwiększyć dzienne wydobycie na złożu Sakarya do 20 mln metrów sześciennych w 2027 roku.

Bayraktar oświadczył, że celem Turcji jest rozpalenie do końca roku płomienia złoża Sakarya w wieży pochodni platformy Osman Gazi.

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