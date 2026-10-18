Prezydent Timoru Wschodniego José Ramos-Horta oświadczył, że pierwsze umowy dotyczące realizacji wieloletniego projektu gazowego Greater Sunrise mają zostać podpisane na początku przyszłego roku. Według niego premier Xanana Gusmão oczekuje sfinalizowania trzech głównych dokumentów w najbliższych miesiącach.

Jak informuje ABC News, dokumenty mają określić warunki regulacyjne i fiskalne dotyczące poszukiwania i zagospodarowania zasobów Greater Sunrise z udziałem Australii, Timoru Wschodniego i Woodside Energy. Rząd Timoru Wschodniego informował wcześniej, że strony osiągnęły w Canberze techniczne porozumienie w sprawie Kodeksu Wydobycia Ropy Naftowej, umowy o podziale produkcji oraz systemu fiskalnego.

Plany dotyczące przetwarzania gazu

Rząd Timoru Wschodniego dąży do poprowadzenia rurociągu ze złóż Greater Sunrise na południowe wybrzeże kraju. Tam władze liczą na budowę wartego wiele miliardów dolarów zakładu skraplania gazu ziemnego oraz obiektu gazowego na potrzeby krajowe. W kraju uważa się, że projekt stworzy miejsca pracy i ożywi gospodarkę.

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Jednocześnie w branży utrzymuje się sceptycyzm co do komercyjnej opłacalności tego planu. Analitycy, przedstawiciele władz i przemysłu ostrzegają, że podpisanie dokumentów regulacyjnych nie gwarantuje jeszcze komercyjnego porozumienia między Timorem Wschodnim a Woodside w sprawie ostatecznego planu zagospodarowania.

Harmonogram uruchomienia i presja finansowa

Woodside posiada jedną trzecią udziałów w projekcie Greater Sunrise. Firma i rząd Timoru Wschodniego wcześniej zakładały, że pierwsza partia LNG może zostać wyprodukowana w latach 2032–2035, pod warunkiem wyboru koncepcji i podjęcia decyzji inwestycyjnych. W ubiegłym miesiącu minister ropy naftowej Timoru Wschodniego wskazał późniejszy termin — lata 2034–2035 — i wyraził nadzieję na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej do 2029 roku.

Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla Timoru Wschodniego, który zależy od środków swojego Funduszu Naftowego. Złoże gazowe Bayu-Undan, które przez dwie dekady zapewniało wpływy do funduszu, ostatecznie zakończyło wydobycie w ubiegłym roku. Według MFW fundusz, którego aktywa wynoszą około 26 mld dolarów, może zostać wyczerpany do 2038 roku, jeśli kraj będzie nadal finansował deficyt budżetowy bez nowych dochodów.

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