东帝汶总统若泽·拉莫斯-奥尔塔表示，这项长期推进的Greater Sunrise天然气项目的首批实施协议计划于明年初签署。他说，总理沙纳纳·古斯芒预计将在未来几个月内完成三份主要文件的定稿。

据ABC新闻报道，这些文件将确定澳大利亚、东帝汶和伍德赛德能源参与Greater Sunrise资源勘探和开发的监管及财政条件。东帝汶政府此前表示，各方已在堪培拉就石油开采法典、产品分成合同和财政制度达成技术性协议。

天然气加工计划

东帝汶政府寻求从Greater Sunrise气田铺设一条管道至该国南部海岸。当地政府希望在那里建设一座耗资数十亿美元的液化天然气工厂和一处满足国内需求的天然气设施。该国认为，该项目将创造就业岗位并带动经济发展。

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与此同时，业内对该计划的商业可行性仍持怀疑态度。分析人士、政府官员和行业代表警告说，签署监管文件尚不能保证东帝汶与伍德赛德就最终开发计划达成商业协议。

投产时间表与财政压力

伍德赛德拥有Greater Sunrise项目三分之一的权益。该公司和东帝汶政府此前曾表示，若选定开发方案并作出投资决定，首批液化天然气可在2032年至2035年间生产。上个月，东帝汶石油部长提出了较晚的目标时间，即2034年至2035年，并表示希望在2029年前作出最终投资决定。

这一问题对依赖其石油基金资金的东帝汶尤为重要。Bayu-Undan气田在过去二十年间一直为该基金提供收入，去年已永久停止生产。根据国际货币基金组织的数据，该基金资产约为260亿美元；如果该国继续在没有新收入的情况下为预算赤字提供资金，该基金可能在2038年前耗尽。

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