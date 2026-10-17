据The Rio Times报道，在墨西哥，国有能源公司CFE可能于10月20日就60多个以太阳能和风能为主的项目进行投票。这些项目的总价值估计约为125亿美元，潜在装机容量为8.2吉瓦。

彭博社从一名未具名消息人士处获得这些数据，CFE尚未予以确认。项目成本尤其将取决于发展输电网络的支出。另一名消息人士称，可能获批的倡议不到60项。

该消息人士将可能进行的投票描述为初步批准，而非最终授予合同。CFE尚未公布项目清单，因此参与企业和建设地点仍不明确。

CFE公布的计划

10月7日，CFE负责人埃米莉亚·卡列哈表示，在首轮招标框架内，全国16个州从下加利福尼亚州到尤卡坦州的38座太阳能和风能电站已获批准。她表示，CFE规划了58个可再生能源发电项目，总容量超过10,400兆瓦，其中包括与私人开发商合作的混合模式项目。

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与此同时，没有官方确认表明这项8.2吉瓦的项目包与这58个项目或此前获批的38个设施有关。因此，尚不清楚这是否涉及新倡议，还是主要为同一批项目。

能源部长卢斯·埃琳娜·冈萨雷斯表示，政府力争到2030年将可再生能源在发电中的占比从24%提高至至少38%。总体而言，该计划 предусматривает到2030年新增约32,000兆瓦容量。卡列哈还表示，届时将投运9座联合循环燃气电站，总容量超过9,300兆瓦。

私营部门参与

墨西哥政府强调，CFE必须保留至少54%的发电份额。同时，私营企业可以通过与这家国有公司合作的混合模式参与新设施建设。

发电能力和电网的发展与尤卡坦半岛在炎热潮湿月份出现的供电中断有关。墨西哥当局表示，将在发电、输电和配电以及天然气管道方面支出约1.17万亿比索。其中，1610亿比索用于输电线路。

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