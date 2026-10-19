10月9日，在卢森堡，卢森堡，欧盟财政部长要求欧盟委员会研究对石油和天然气行业公司征收新暴利税的可能性。奥地利、德国、意大利、波兰、葡萄牙和西班牙提出了在欧盟层面讨论这一议题的倡议。

据The Rio Times报道，部长们还同意成立一个由欧盟委员会领导的工作组。该工作组将研究可能的征收方案以及成员国之间的经验交流。潜在措施拟在国家层面实施，并获得委员会的技术和法律支持。

欧盟委员会的立场

欧盟经济事务专员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，成员国更有条件设立此类税收。欧盟委员会同意研究这一问题，但并未批准设立统一的全欧盟征费。

在10月15日至16日于布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，未就暴利税作出决定。目前，可能机制的计税基础、税率、有效期和地域范围尚未确定。

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2022年的先例

2022年10月，欧盟理事会通过了2022/1854号条例，为开采石油、天然气和煤炭以及从事石油炼制的公司引入临时团结捐款。该规定适用于欧盟境内的公司和常设机构，前提是相关业务至少占其营业额的75%。

最低捐款税率为应税利润中超过自2018年起四个财政年度平均水平20%以上部分的33%。根据欧盟委员会最终报告，该机制在2022—2023纳税年度带来了261.5亿欧元收入。

波兰已通过自己的征费：10月1日签署的一项法律规定，对销售液体燃料的超额利润征收60%的税。波兰政府预计收入约为40亿兹罗提。

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