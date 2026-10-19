W Luksemburgu, w Luksemburgu, ministrowie finansów UE 9 października zwrócili się do Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości wprowadzenia nowego podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw z sektora naftowego i gazowego. Inicjatywę dyskusji na szczeblu UE zgłosiły Austria, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia i Hiszpania.

Jak informuje The Rio Times, ministrowie zgodzili się również na utworzenie grupy roboczej kierowanej przez Komisję Europejską. Ma ona rozważyć możliwe warianty poboru opłaty oraz wymianę praktyk między państwami członkowskimi. Potencjalne środki przewiduje się na poziomie krajowym przy technicznym i prawnym wsparciu Komisji.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Europejski komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis oświadczył, że państwa członkowskie mają lepsze możliwości ustanawiania takich podatków. Komisja Europejska zgodziła się przeanalizować tę kwestię, jednak nie poparła wprowadzenia jednolitej opłaty w całej UE.

Na szczycie UE w Brukseli 15–16 października nie podjęto decyzji w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków. Nie określono jeszcze podstawy opodatkowania, stawki, okresu obowiązywania ani zakresu terytorialnego możliwego mechanizmu.

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Precedens z 2022 roku

W październiku 2022 roku Rada UE przyjęła rozporządzenie 2022/1854, które wprowadziło tymczasową składkę solidarnościową dla przedsiębiorstw wydobywających ropę naftową, gaz ziemny i węgiel, a także zajmujących się rafinacją ropy. Obejmowała ona przedsiębiorstwa i stałe zakłady w UE, jeśli działalność profilowa stanowiła co najmniej 75% ich obrotu.

Minimalna stawka składki wynosiła 33% części dochodu podlegającego opodatkowaniu, która o ponad 20% przekraczała średnią z czterech lat obrotowych, począwszy od 2018 roku. Według końcowego raportu Komisji Europejskiej mechanizm ten przyniósł 26,15 mld euro za lata podatkowe 2022–2023.

Polska przyjęła już własną opłatę: ustawa podpisana 1 października przewiduje 60% podatek od nadwyżkowego zysku ze sprzedaży paliw płynnych. Polski rząd oczekuje wpływów w wysokości około 4 mld złotych.

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