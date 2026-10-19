Rekordowy wzrost kosztów morskiego transportu ropy zmusza producentów do udzielania rabatów na surowiec lub szukania nabywców bliżej miejsc wydobycia. Według OilPrice, wysokie stawki frachtowe zmieniają trasy dostaw: Indie mogą zwiększyć zakupy ropy z Brazylii i Afryki Zachodniej, podczas gdy chińskie rafinerie oczekują tańszych dostaw.

Dostawy do Chin drożeją

Stawki za transport ropy tankowcami VLCC z Zatoki Perskiej do Chin, według szacunków publikacji, wzrosły z około 4 do 17 dolarów za baryłkę po rozpoczęciu wojny w marcu. Po spadku do 11–12 dolarów w okresie od kwietnia do lipca fracht ponownie wzrósł do 33 dolarów za baryłkę pod koniec września. Podniosło to obecną cenę ropy z dostawą do Chin do około 140 dolarów za baryłkę, a do Japonii i Korei Południowej — do około 145 dolarów.

Transport z saudyjskiego terminalu Janbu do Chin osiągnął 28 dolarów za baryłkę w połowie października. OilPrice wiąże to z ograniczeniami dla saudyjskich ładunków przepływających przez cieśninę Bab al-Mandab. Wolumeny załadunku w Janbu, według przytoczonych szacunków, spadły do 1,6–1,8 mln baryłek dziennie — około dwukrotnie wobec średniego poziomu z marca–lipca.

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Indie stają się korzystniejszym kierunkiem

Fracht VLCC z Brazylii do Chin osiągnął w połowie października około 36 dolarów za baryłkę, przez co cena brazylijskiej ropy Tupi z dostawą wzrosła do około 140 dolarów za baryłkę. Chińscy nabywcy, jak wskazuje OilPrice, szukają dostaw w cenie bliższej 130 dolarów za baryłkę. Z tego powodu oferty brazylijskiej ropy dla Chin zmniejszyły się w ostatnich tygodniach, a Indie stały się atrakcyjniejszym kierunkiem dla sprzedawców.

W przypadku ropy z Afryki Zachodniej dostawa do Chin kosztuje około 34 dolarów za baryłkę, czyli o około 9 dolarów więcej niż rejs do Indii. Według szacunków publikacji import ropy z Angoli przez Indie może wzrosnąć z 35 tys. baryłek dziennie we wrześniu do 315 tys. baryłek dziennie w październiku. Dodatkowe partie z Gabonu i Republiki Konga również zmierzają na zachodnie wybrzeże Indii.

Opóźnienia i koszty ubezpieczenia

Na decyzje nabywców wpływają nie tylko stawki frachtowe, lecz także opóźnienia i koszty ubezpieczenia. OilPrice pisze, że demurrage dla ładunków wywożonych z Zatoki Perskiej wzrósł do 1 mln dolarów dziennie, czyli do około 0,50 dolara za baryłkę za każdy dzień opóźnienia w przypadku w pełni załadowanego VLCC. Składki z tytułu ryzyka wojennego, według publikacji, wynoszą 7–8% wartości kadłuba i wyposażenia tankowca — około 4–5 dolarów za baryłkę dla przeciętnego VLCC.

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