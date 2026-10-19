巴西至中国运费达到每桶36美元——OilPrice

海运石油成本创纪录上涨，迫使生产商对原油提供折扣，或在更靠近开采地的地区寻找买家。据OilPrice报道，高企的运费正在改变供应路线：印度可能增加从巴西和西非采购石油，而中国炼油商则期待更低的运输成本。

运往中国的成本正在上涨

据该媒体估计，3月战争开始后，从波斯湾至中国的VLCC油轮石油运输费率从每桶约4美元升至17美元。在4月至7月降至每桶11至12美元后，运费在9月底再次升至每桶33美元。这使目前运抵中国的石油成本升至每桶约140美元，运抵日本和韩国的成本则约为145美元。

从沙特延布码头运往中国的运输费在10月中旬达到每桶28美元。OilPrice将此与沙特货物通过曼德海峡所受限制联系起来。根据所引述的估计，延布的装载量降至每日160万至180万桶，约为3月至7月平均水平的一半。

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印度成为更有利的目的地

10月中旬，从巴西到中国的VLCC运费达到每桶约36美元，令巴西图皮原油的到岸价格升至每桶约140美元。OilPrice指出，中国买家正在寻求价格更接近每桶130美元的供应。因此，近几周巴西对中国的原油报价减少，印度则成为对卖家更具吸引力的目的地。

对于西非原油，运往中国的成本约为每桶34美元，比前往印度的航程高约9美元。据该媒体估计，印度从安哥拉进口的石油可能从9月的每日3.5万桶增至10月的每日31.5万桶。来自加蓬和刚果共和国的额外货物也正运往印度西海岸。

延误和保险成本

影响买家决定的不仅是运费费率，还有延误和保险成本。OilPrice写道，从波斯湾运出的货物滞期费已升至每日100万美元，或一艘满载VLCC每延误一天每桶约0.50美元。该媒体称，战争风险保费相当于油轮船体和设备价值的7%至8%，对于一艘平均规模的VLCC而言约为每桶4至5美元。

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