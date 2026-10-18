中国9月石油产品出口较去年同月增长39.4%。出口量为716万吨，较8月增加19%，Asharq Al-Awsat报道，援引中国海关数据。

3月中旬，为在中东风险背景下保障国内需求，中国限制了包括柴油、汽油和航空燃料在内的石油产品出口。7月中旬，这些限制有所放松。

柴油供应创纪录

9月，汽油、柴油和航空燃料的出口总量达到441万吨，较去年同期增长56%。这一数值也超过了2025年300万吨的月均水平。

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柴油出口同比增长262.3%，达到185万吨。这是自2023年2月以来的最大出口量。航空燃料出口增长16.7%，至194万吨，而汽油出口下降4.1%，至62万吨。

九个月数据

1月至9月，中国出口了4140万吨石油产品，较去年同期减少3.7%。与此同时，九个月内的柴油出口增长31.6%，至668万吨。

同期航空燃料出口为1370万吨，同比下降11%。汽油出口下降51.9%，至304万吨。9月液化天然气进口下降1.4%，至561万吨；九个月内进口量为4462万吨。

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