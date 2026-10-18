委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯表示，该国石油行业未来五年可能获得近760亿美元投资。她于10月17日在苏利亚州行政中心马拉开波举行的第二届能源、石油和天然气会议闭幕式上作出上述表态，The Rio Times报道。

该媒体指出，这是一项政府估算：现有材料没有列出融资分配情况、未说明投资者，也未明确这笔资金中公共或私人资金各占多少。

协议与就业岗位

罗德里格斯称，该行业已签署61项协议，另有44项仍处于谈判阶段。她还表示，已与美国达成17项协议。这名官员另外称，与美国签署的一项双边协议具有历史意义，并表示该协议涵盖17个油田。

罗德里格斯表示，这些项目将在十年内创造32.4万个直接、间接及相关就业岗位。她称，与美国的协议 предусматривает投入250台钻机，每台钻机运行约需200名工作人员。

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投资者条件

这位代总统表示，新的《碳氢化合物法》规定了混合公司运营和参与开采合同、灵活的税收和特许权使用费，以及解决投资争端的仲裁机制。

她还宣布将建立一个技术平台，参与方包括政府、行业代表、投资者和石油商会。她表示，合同中应注明本国供应商以及受雇委内瑞拉人的数量。

罗德里格斯表示，苏利亚州的石油产量已从每日7万桶增至每日37万桶。她预计，到年底这一数字可能达到每日40万桶。

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