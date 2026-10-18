Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что нефтяная отрасль страны может получить почти 76 млрд долларов инвестиций в течение следующих пяти лет. Об этом она сказала 17 октября на закрытии второй конференции по энергетике, нефти и газу в Маракайбо, административном центре штата Сулия, сообщает The Rio Times.

Издание отмечает, что речь идет о правительственной оценке: в доступных материалах не приведено распределение финансирования, не названы инвесторы и не уточняется, какая часть суммы является государственными или частными средствами.

Соглашения и рабочие места

По словам Родригес, в отрасли подписано 61 соглашение, еще 44 находятся на стадии переговоров. Она также сообщила о 17 соглашениях с Соединенными Штатами. Отдельно чиновница назвала историческим двустороннее соглашение с США, которое, по ее словам, охватывает 17 месторождений.

Родригес заявила, что в течение десяти лет проекты должны создать 324 тысячи прямых, косвенных и связанных рабочих мест. По ее словам, соглашение с США предусматривает привлечение 250 буровых установок, для работы каждой из которых требуется примерно 200 работников.

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Условия для инвесторов

Исполняющая обязанности президента сказала, что новый Закон об углеводородах предусматривает деятельность смешанных компаний и контракты на участие в добыче, гибкие налоги и роялти, а также арбитражный механизм для разрешения инвестиционных споров.

Она также анонсировала создание технической площадки с участием властей, представителей отрасли, инвесторов и нефтяных палат. По ее словам, в контрактах должны указываться национальные поставщики и количество трудоустроенных венесуэльцев.

Родригес сообщила, что добыча нефти в штате Сулия выросла с 70 тысяч до 370 тысяч баррелей в сутки. По ее ожиданиям, до конца года показатель может достичь 400 тысяч баррелей в сутки.

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