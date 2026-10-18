Родрігес заявила про майже $76 млрд інвестицій у нафту Венесуели — The Rio Times

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що нафтова галузь країни може отримати майже 76 млрд доларів інвестицій протягом наступних п’яти років. Про це вона сказала 17 жовтня на закритті другої конференції з енергетики, нафти й газу в Маракайбо, адміністративному центрі штату Сулія, повідомляє The Rio Times.

Видання зазначає, що йдеться про урядову оцінку: у доступних матеріалах не наведено розподілу фінансування, не названо інвесторів і не уточнено, яка частина суми є державними або приватними коштами.

Угоди та робочі місця

За словами Родрігес, у галузі підписали 61 угоду, ще 44 перебувають на стадії переговорів. Вона також повідомила про 17 угод зі Сполученими Штатами. Окремо посадовиця назвала історичною двосторонню угоду зі США, яка, за її словами, охоплює 17 родовищ.

Родрігес заявила, що протягом десяти років проєкти мають створити 324 тисячі прямих, непрямих і пов’язаних робочих місць. За її словами, угода зі США передбачає залучення 250 бурових установок, для роботи кожної з яких потрібно приблизно 200 працівників.

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Умови для інвесторів

Виконувачка обов’язків президента сказала, що новий Закон про вуглеводні передбачає діяльність змішаних компаній і контракти на участь у видобутку, гнучкі податки та роялті, а також арбітражний механізм для розв’язання інвестиційних спорів.

Вона також анонсувала створення технічного майданчика за участю влади, представників галузі, інвесторів і нафтових палат. За її словами, у контрактах мають зазначати національних постачальників і кількість працевлаштованих венесуельців.

Родрігес повідомила, що видобуток нафти у штаті Сулія зріс із 70 тисяч до 370 тисяч барелів на добу. За її очікуванням, до кінця року показник може сягнути 400 тисяч барелів на добу.

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