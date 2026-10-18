Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez oświadczyła, że sektor naftowy kraju może otrzymać prawie 76 mld dolarów inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat. Powiedziała to 17 października podczas zamknięcia drugiej konferencji poświęconej energii, ropie i gazowi w Maracaibo, administracyjnym centrum stanu Zulia, informuje The Rio Times.

Publikacja zaznacza, że chodzi o rządowy szacunek: w dostępnych materiałach nie przedstawiono podziału finansowania, nie wskazano inwestorów ani nie sprecyzowano, jaka część kwoty stanowi środki publiczne lub prywatne.

Umowy i miejsca pracy

Według Rodríguez w sektorze podpisano 61 umów, a kolejne 44 znajdują się na etapie negocjacji. Poinformowała także o 17 umowach ze Stanami Zjednoczonymi. Osobno urzędniczka nazwała historyczną dwustronną umowę z USA, która, jak powiedziała, obejmuje 17 złóż.

Rodríguez oświadczyła, że w ciągu dziesięciu lat projekty mają stworzyć 324 tysiące bezpośrednich, pośrednich i powiązanych miejsc pracy. Według niej umowa ze Stanami Zjednoczonymi przewiduje wykorzystanie 250 wiertni, z których każda wymaga do pracy około 200 pracowników.

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Warunki dla inwestorów

Pełniąca obowiązki prezydenta powiedziała, że nowa ustawa o węglowodorach przewiduje działalność spółek mieszanych i umowy o uczestnictwie w wydobyciu, elastyczne podatki i tantiemy, a także mechanizm arbitrażowy do rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

Zapowiedziała również utworzenie platformy technicznej z udziałem władz, przedstawicieli branży, inwestorów i izb naftowych. Według niej w umowach powinno się wskazywać krajowych dostawców oraz liczbę zatrudnionych Wenezuelczyków.

Rodríguez poinformowała, że wydobycie ropy w stanie Zulia wzrosło z 70 tysięcy do 370 tysięcy baryłek dziennie. Według jej oczekiwań do końca roku wskaźnik może osiągnąć 400 tysięcy baryłek dziennie.

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