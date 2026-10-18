В США энергокомпании за первые три квартала 2026 года подали заявки на повышение тарифов в общей сложности на 23,1 млрд долларов. По данным Fortune, при нынешней динамике объем таких заявок может приблизиться к рекордным почти 31 млрд долларов в 2025 году.

Цены на электроэнергию

За последние пять лет цены на электроэнергию в США в среднем выросли примерно на 40%. Рекордный объем заявок на повышение тарифов в 2025 году почти вдвое превысил предыдущий максимум.

По данным некоммерческой организации PowerLines, энергокомпании, принадлежащие инвесторам, увеличили запланированные капитальные расходы более чем на 27% — до как минимум 1,4 трлн долларов к 2030 году. Годом ранее этот показатель составлял 1,1 трлн долларов. Эти расчеты не учитывают частные компании.

Сети и дата-центры

Предыдущие повышения тарифов связывали со старением электросетей, необходимостью их модернизации, экстремальными погодными явлениями и колебаниями стоимости топлива. Будущие расходы также предусматривают строительство новых генерирующих мощностей, в том числе для обеспечения растущего спроса со стороны дата-центров для развития искусственного интеллекта.

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Разработчики дата-центров могут строить собственные генерирующие мощности на своих объектах или покрывать часть расходов, чтобы уменьшить нагрузку на других потребителей. В то же время подходы различаются в зависимости от штата и проекта: в отдельных штатах вводили моратории на дата-центры, а в других отклоняли или сокращали запрошенные повышения тарифов.

Политический фактор

Высокие цены на бензин и дизельное топливо стали одной из главных тем перед промежуточными выборами в ноябре. Исполнительный директор PowerLines Чарльз Хуа считает, что рост счетов за электроэнергию и природный газ также стал политическим вопросом, способным повлиять на гонки за должности губернаторов, сенаторов США и членов комиссий по регулированию коммунальных услуг.

По состоянию на пятницу средняя цена галлона обычного бензина составляла 4,33 доллара, что на 42% больше, чем годом ранее. Средняя цена дизельного топлива достигла 6,33 доллара за галлон — на 73% больше в годовом выражении. Индекс потребительских цен также показал, что мазут для отопления в сентябре подорожал на 74% по сравнению с предыдущим годом.

В третьем квартале энергокомпании подали заявки на повышение тарифов на 4,5 млрд долларов, причем почти половина этой суммы пришлась на южные штаты. Самую крупную квартальную заявку на 700 млн долларов подала компания Jersey Central Power & Light.

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