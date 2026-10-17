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Новости Энергетика

Россияне атаковали энергетический объект в Черниговской области, почти 19 тысяч абонентов остались без света

UA NEWS 17 Октября 2026 20:36
Россияне атаковали энергетический объект в Черниговской области, почти 19 тысяч абонентов остались без света

В результате российского обстрела энергетического объекта в Черниговской области почти 19 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Атака привела к перебоям с электричеством в регионе.

 

Об этом сообщило АО «Черниговоблэнерго» в Facebook.

«В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе», — говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В Украине 17 октября будут действовать более жесткие графики отключения света.

Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. 

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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