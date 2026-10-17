В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии в трёх районах

Вечером 17 октября в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения действуют на части территории Киевской области.

Об этом сообщает Киевская ОГА в Telegram со ссылкой на ДТЭК «Киевские региональные электросети».

«По распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. В остальных районах действуют стабилизационные графики», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью и утром 17 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру десяти областей.

В субботу в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Источник: КОВА

В Украине 17 октября будут действовать более жесткие графики отключения света.

Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

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