В Турции плавучая производственная платформа Osman Gazi отправилась из порта Фильос к месту работы на газовом месторождении Сакарья в Чёрном море. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении назвал её началом нового этапа в энергетической истории страны, сообщает Anadolu Agency.

Переработка газа с месторождения Сакарья

Платформа оснащена 21 различным модулем. По словам Эрдогана, она будет перерабатывать природный газ, добытый из скважин месторождения Сакарья, а затем транспортировать его по подводным трубопроводам в Фильос.

Турецкий президент заявил, что добыча газа в Чёрном море должна вырасти вдвое — до 20 млн кубометров в сутки. Он также сказал, что с 2027 года каждое третье домохозяйство страны будет использовать природный газ внутреннего производства.

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Планы на 2027 год

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выступил на церемонии отправки платформы в порту Фильос. Он назвал Osman Gazi первой турецкой плавучей установкой по переработке природного газа и заявил, что она должна довести суточную добычу на месторождении Сакарья до 20 млн кубометров в 2027 году.

Байрактар заявил, что цель Турции — до конца года зажечь факел месторождения Сакарья в факельной башне платформы Osman Gazi.

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