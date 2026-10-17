Туреччина відправила платформу Osman Gazi до Чорного моря — Anadolu Agency

У Туреччині плавуча виробнича платформа Osman Gazi вирушила з порту Фільйос до місця роботи на газовому родовищі Сакар'я в Чорному морі. Президент Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні назвав її початком нового етапу в енергетичній історії країни, повідомляє Anadolu Agency.

Переробка газу з родовища Сакар'я

Платформа оснащена 21 різним модулем. За словами Ердогана, вона перероблятиме природний газ, видобутий зі свердловин родовища Сакар'я, а потім транспортуватиме його підводними трубопроводами до Фільйоса.

Турецький президент заявив, що видобуток газу в Чорному морі має зрости вдвічі — до 20 млн кубометрів на добу. Він також сказав, що з 2027 року кожне третє домогосподарство країни використовуватиме природний газ внутрішнього виробництва.

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Плани на 2027 рік

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар виступив на церемонії відправлення платформи в порту Фільйос. Він назвав Osman Gazi першою турецькою плавучою установкою для переробки природного газу та заявив, що вона має довести добовий видобуток на родовищі Сакар'я до 20 млн кубометрів у 2027 році.

Байрактар заявив, що мета Туреччини — до кінця року запалити факел Сакарського родовища у факельній вежі платформи Osman Gazi.

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