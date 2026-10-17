На Шри-Ланке произошел общенациональный блэкаут — Anadolu Agency

На Шри-Ланке в субботу произошла общенациональная авария в электроэнергетической системе. Власти работали над восстановлением подачи электроэнергии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные СМИ.

Нестабильность в системе

Причиной отключения в сообщениях назвали нестабильность электроэнергетической системы. Министр энергетики Анура Карунатхилаке заявил, что аварию могли вызвать проблемы на электростанции Аппер-Котмале. Он представил эту версию как вероятную причину сбоя, а не как окончательно установленный вывод.

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Меры по восстановлению электроэнергии

Национальный системный оператор попросил владельцев крышных солнечных фотоэлектрических установок отключить их до дальнейшего уведомления. По данным местного издания Newswire, этот шаг должен поддержать работы по восстановлению электроснабжения.

Перебои с электричеством фиксировались в нескольких частях острова. Работы по возвращению электроснабжения потребителям продолжались, тогда как власти продолжали восстанавливать подачу электроэнергии.

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