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Wiadomości Energetyka

Na Sri Lance doszło do ogólnokrajowego blackoutu — Anadolu Agency

UA.NEWS 17 października 2026 12:04
Na Sri Lance doszło do ogólnokrajowego blackoutu — Anadolu Agency

W sobotę na Sri Lance doszło do ogólnokrajowej awarii systemu elektroenergetycznego. Władze pracowały nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej, podała Anadolu Agency, powołując się na lokalne media.

Niestabilność w systemie

W doniesieniach jako przyczynę przerwy w dostawach wskazano niestabilność systemu elektroenergetycznego. Minister energii Anura Karunathilake oświadczył, że awarię mogły spowodować problemy w elektrowni Upper Kotmale. Przedstawił tę wersję jako prawdopodobną przyczynę zakłócenia, a nie jako ostatecznie ustalony wniosek.

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Działania na rzecz przywrócenia energii elektrycznej

Krajowy operator systemu poprosił właścicieli dachowych instalacji fotowoltaicznych o ich odłączenie do odwołania. Według lokalnego wydania Newswire krok ten ma wesprzeć prace nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Przerwy w dostawach prądu odnotowano w kilku częściach wyspy. Trwały prace nad przywróceniem dostaw energii odbiorcom, podczas gdy władze kontynuowały działania na rzecz przywrócenia zasilania.

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