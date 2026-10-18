Pakistan polecił przeciwdziałać możliwemu gromadzeniu LPG — Dawn

Rząd Pakistanu polecił władzom federalnym i prowincjonalnym skoordynowanie działań w związku z doniesieniami o możliwym gromadzeniu skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) przed zimą. Jak podaje Dawn, w piśmie Wydziału ds. Ropy naftowej wskazano, że nieregularne wydawanie importowanego gazu z terminali budzi obawy dotyczące możliwego stworzenia sztucznego niedoboru na rynku krajowym.

Ceny wyższe od ustalonych

Pakistański Urząd Regulacji Ropy i Gazu Ogra poproszono o zapewnienie regularnego wydawania importowanego LPG z terminali oraz jego dostaw do centrów konsumpcji. Regulatorowi polecono także podjąć działania zapobiegające gromadzeniu gazu oraz zapewnić jego dostępność dla konsumentów po ustalonych cenach, przede wszystkim na obszarach górskich, odległych i niepodłączonych do sieci energetycznej.

Według publikacji na rynku domowa butla LPG o wadze 11,8 kg była sprzedawana za około 5 tys. rupii pakistańskich — niemal o 50% drożej niż cena 3296 rupii ustalona przez Ogra. W piśmie Wydziału ds. Ropy naftowej do przewodniczącego Ogra i dyrektora generalnego ds. LPG wskazano, że importerzy sprowadzają paliwo zgodnie z krajowym popytem, jednak jego ilości nie są regularnie wydawane z terminali.

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Plany zmiany dystrybucji lokalnego gazu

Wydział ds. Ropy naftowej poinformował, że przedstawił działania mające poprawić sytuację z dostawami. Jedno z nich przewiduje sprzedaż LPG produkowanego lokalnie za pośrednictwem przejrzystego, konkurencyjnego mechanizmu zgodnie z polityką LPG z 2016 roku. Zdaniem resortu powinno to wzmocnić konkurencję, zwiększyć przejrzystość dystrybucji gazu i zmniejszyć koncentrację zasobu wśród ograniczonej liczby uczestników rynku.

Jednocześnie proces ten jest hamowany przez pozwy sądowe. Wydział ds. Ropy naftowej poinformował, że sprawa jest rozpatrywana przez sądy, a rząd zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich przewidzianych prawem mechanizmów prawnych.

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