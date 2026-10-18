W materiale z 17 października 2026 roku OilPrice poinformował, że kontrakty futures na ropę Brent z dostawą w styczniu 2027 roku były handlowane po 102,59 USD za baryłkę. Kontrakt z dostawą w czerwcu 2027 roku wyceniano na 92,71 USD, a kontrakt grudniowy na 2027 rok — na 84,75 USD za baryłkę.

Ryzyka dla dostaw

Dla porównania, w grudniu 2025 roku Brent była notowana poniżej 70 USD za baryłkę. Publikacja uważa, że uczestnicy rynku wcześniej oczekiwali szybkiego spadku cen po skoku wywołanym wojną, jednak obecnie konsumenci ropy zabezpieczają przyszłe zakupy po wyższych cenach.

Według oceny OilPrice na ceny wpływają brak zaufania do oficjalnych danych dotyczących wielkości dostaw z Zatoki Perskiej, droższy transport morski oraz przeładunki ropy między statkami. Publikacja pisze również o niemal codziennych atakach Iranu na tankowce w Cieśninie Ormuz, które, jej zdaniem, utrzymują premię wojenną w cenach ropy.

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Zapasy oleju napędowego i prognoza MAE

OilPrice określa sytuację na rynku produktów naftowych, przede wszystkim oleju napędowego, jako trudniejszą. Według publikacji przepływy paliw z regionu nie odbudowały się w takim stopniu jak dostawy ropy naftowej, ponieważ szereg rafinerii na Bliskim Wschodzie stał się celem irańskich uderzeń odwetowych.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła w tym tygodniu, że rozpocznie uwalnianie ponad 20 mln baryłek oleju napędowego ze wspólnych zapasów państw członkowskich, aby pokryć niedobór. Łączna skala takiego uwolnienia może sięgnąć 50 mln baryłek. Jednocześnie, jak pisze OilPrice, w swoim miesięcznym raporcie MAE oczekuje odbudowy światowych dostaw ropy do 108,3 mln baryłek dziennie z mniej niż 101 mln baryłek dziennie w tym roku.

Publikacja zauważa, że wysokie ceny energii mogą zwiększać presję inflacyjną na światową gospodarkę. Według OilPrice MFW prognozował wzrost światowej gospodarki o 3,4% w 2027 roku, a główna ekonomistka funduszu Silvana Tenreyro ostrzegła, że odporność światowej gospodarki zbliża się do granicy.

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